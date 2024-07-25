Тепло и солнечно: погода в Коми 24 июля

Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми сегодня, 25 июля. По информации специалистов, в этот день на территории региона ожидается переменная облачность.

Ночью осадков преимущественно не будет, а дневные часы в отдельных южных районах пройдет небольшой дождь. Кроме этого, ночью и рано утром установится туман. Ветер подует с северо-востока. В ночное время его скорость составит около 1-6 метров в секунду, днем ветер усилится до 6-11 метров в секунду. Температура ночью не поднимется выше +5...+10С, днем воздух прогреется до +17...+22°С.