В Ухте подросток хотел проработать и стал фигурантом уголовного дела

В Ухте завершено следствие по делу о мошенничестве, в котором обвиняется 17-летний подросток, действовавший в составе организованной группы и обманывавший старшее поколение. Молодому человеку инкриминируют участие в мошеннических действиях, организованных в группе, наносящих значительный финансовый ущерб гражданам

Как установлено следствием, в мае текущего года подросток с сообщниками, личности которых в настоящее время не установлены, обманным путём похитил 708 тысяч рублей у трёх пожилых женщин. В телефонных звонках преступники сообщали жертвам о якобы произошедших с их близкими ДТП с серьёзными последствиями и убеждали в необходимости срочной передачи денег через курьера для компенсации ущерба. Подвергшись обману, пожилые женщины сообщали свои адреса. Молодой человек, как участник преступной схемы, приезжал по указанным адресам, забирал деньги и переводил их на банковские счета организаторов, оставляя себе долю в качестве вознаграждения.