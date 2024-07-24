Жильцов дома в Сыктывкаре ТСЖ через суд принудило убрать кондиционер

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Жильцов дома в Сыктывкаре ТСЖ через суд заставило убрать кондиционер. Внешний блок климатической техники расположили на фасаде балкона 18-этажного дома без разрешения управляющей компании. ТСЖ «Март» подало иск в суд с требованием обязать ответчиков в двухмесячный срок с момента вступления решения суда в силу демонтировать за свой счет внешний блок кондиционера, расположенный на балконе 18 этажа одного из подъездов многоквартирного дома в Сыктывкаре, и привести фасад здания и общедомовую облицовку в соответствие с проектной документацией.

Судом было установлено, что ответчики являются владельцами квартиры в этом многоквартирном доме, на фасаде которого и был установлен внешний блок кондиционера. Установка таких устройств на наружной несущей стене дома считается использованием общего имущества этого дома. Согласно пункту 3 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса, для этого требуется согласие общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.