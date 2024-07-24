Суд запретил магазину брать деньги за тару при продаже разливного пива
- 22:45 24 июля
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- Елизавета Петрова
Суд запретил магазину брать плату за тару при продаже разливных напитков. В правилах продажи товаров в розницу есть пункт, где говорится, что упаковка должна быть за счет продавца.
Роспотребнадзор по Коми подал иск в суд с требованием признать незаконными действия индивидуального предпринимателя в отношении неопределённого круга потребителей.
В процессе рассмотрения дела выяснилось, что в магазине разливных напитков управление Роспотребнадзора по Коми выявило нарушение закона в области защиты прав потребителей: продажа пива осуществлялась с взиманием дополнительной платы за упаковку. Индивидуальному предпринимателю было вынесено предупреждение о необходимости устранения нарушения, однако ответа о проведённых мерах не последовало.
Позже в Роспотребнадзор по Коми поступила жалоба от гражданина, который указал, что разливные напитки по-прежнему продаются с дополнительной платой за тару, что подтвердилось при проверке чека. Таким образом, индивидуальный предприниматель не устранил выявленные нарушения.
Согласно Правилам продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утверждённым постановлением Правительства России от 31 декабря 2020 года №2463, продовольственные товары, стоимость которых определяется по весу или массе нетто, должны передаваться потребителю в упаковке без взимания дополнительной платы (кроме случаев самообслуживания или использования тары потребителя), как указано на сайте управления Роспотребнадзора по Коми.
На основании вышеизложенного, суд признал действия индивидуального предпринимателя незаконными. Ответчик обязан прекратить взимание дополнительной платы за тару при продаже разливных напитков в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу. Решение не было обжаловано и вступило в законную силу.