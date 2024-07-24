Суд запретил магазину брать деньги за тару при продаже разливного пива

Суд запретил магазину брать плату за тару при продаже разливных напитков. В правилах продажи товаров в розницу есть пункт, где говорится, что упаковка должна быть за счет продавца.

Роспотребнадзор по Коми подал иск в суд с требованием признать незаконными действия индивидуального предпринимателя в отношении неопределённого круга потребителей.