В Сыктывкаре зарезали бомжа
- 21:45 24 июля
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- Елизавета Петрова
Следственным отделом по городу Сыктывкару СУ СКР по Коми возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 58 лет, подозреваемого в умышленном причинении смерти другому человеку (ч.1 ст.105 УК РФ).
23 июля около дома на улице Гаражной между подозреваемым и его 36-летним знакомым, оба из которых без определенного места жительства, произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый несколько раз ударил ножом пострадавшего в шею и голову, что привело к его мгновенной смерти.
Следственным отделом по городу Сыктывкару СУ СКР по Коми возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 58 лет, подозреваемого в умышленном причинении смерти другому человеку (ч.1 ст.105 УК РФ).
Для подозреваемого будет инициировано взыскание в виде заключения под стражу. В ходе следствия осмотрено место происшествия, проведено освидетельствование, взяты образцы для анализа, назначены судебные экспертизы и ведутся допросы свидетелей.