В Сыктывкаре зарезали бомжа

Следственным отделом по городу Сыктывкару СУ СКР по Коми возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 58 лет, подозреваемого в умышленном причинении смерти другому человеку (ч.1 ст.105 УК РФ).

23 июля около дома на улице Гаражной между подозреваемым и его 36-летним знакомым, оба из которых без определенного места жительства, произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый несколько раз ударил ножом пострадавшего в шею и голову, что привело к его мгновенной смерти.