В Коми зафиксировали рост продолжительности жизни

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В 2023 году в Республике Коми показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении продемонстрировал рост. Согласно данным Комистата, в 2022 году этот показатель составил 70,4 года, увеличившись на 0,7% по сравнению с предыдущим годом. В городах значение достигло 71,6 года, тогда как в сельской местности оно осталось на уровне 66,6 года. Разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин значительна: для мужчин она составляет 64,4 года, а для женщин — 76,5 года.

Средний возраст жителей Республики Коми в 2023 году установился на уровне 41 года. В городах этот показатель равен 40,5 года, а в сельских районах — 42,7 года. Средний возраст женщин превышает возраст мужчин: 43,4 и 38,2 года соответственно.

На 1 января 2024 года численность женщин в Коми превышала численность мужчин на 55,1 тысячи человек. В 2023 году в республике проживало 332,7 тысячи мужчин и 387,9 тысячи женщин. В городах женщины составляли 54% населения, мужчины — 46%, а в сельской местности эта пропорция была 52% женщин к 48% мужчин.