В Усть-Куломском районе обнаружены опасные для детей аттракционы

Фото правительства Коми

На праздновании 95-летия Усть-Куломского района выявлены опасные аттракционы для детей. Об этом сообщают в правительстве Коми. Инспектор Гостехнадзора Усть-Куломского района провел проверку развлекательного оборудования, установленного на мероприятиях в честь 95-летия района. В результате осмотра оказалось, что из семи аттракционов только два соответствовали установленным стандартам безопасности и были надлежащим образом зарегистрированы – карусель «Ветерок» и батут «Саванна», принадлежащие ИП Зарубину Е.С.

Остальные пять аттракционов были без государственной регистрации, эксплуатировались с серьезными нарушениями и могли причинить вред посетителям.

Так, услуги с использованием аттракционов предоставлял Кондратьев А.В., не зарегистрированный как индивидуальный предприниматель. Его оборудование не имело аптечки, огнетушителя, приборов для измерения ветра, веса и роста посетителей, батуты были повреждены и грязны. Аттракционы не были ограждены с тыльной стороны, а доступ к опасным элементам электрооборудования не ограничивался. Хотя они были зарегистрированы в Вологодской области, временная регистрация в Республике Коми отсутствовала. У аттракционов не было документов о ежегодном техосвидетельствовании. Обслуживающий персонал не имел необходимой подготовки.

Батут ИП Шмелевой А.А. также эксплуатировался в обход регистрации и нарушая требования безопасности. Он не был огражден и закреплен, что позволяло детям беспрепятственно подходить к электрооборудованию. Отсутствовали правила пользования и данные о техосвидетельствовании.

ИП Тимушев Н.А. использовал незарегистрированную карусель «Ветерок». На этом аттракционе не размещалась информация об ограничениях и порядке пользования, а техосвидетельствование не проводилось. Ограждения не соответствовали требованиям безопасности.