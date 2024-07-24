Ребенок в Коми принял участие в «розыгрыше» и отдал деньги аферистам

В полицию обратилась 51-летняя женщина, после того как её сын нашёл сообщение в мессенджере, в котором говорилось о розыгрыше 150 тысяч рублей. Об этом сообщают в региональном УМВД.

Несовершеннолетний написал организатору в личные сообщения, выразив желание принять участие. Организатор присвоил ему номер участника, а спустя некоторое время сообщил, что он одержал победу и выиграл приз.