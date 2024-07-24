Норма до 31 августа: кому положены билеты на поезд со скидкой 50%

РЖД запустило акцию, по которой билеты на поезд для детей в возрасте от 10 до 17 лет можно приобрести со скидкой до 50%. Эта информация была представлена официальными лицами РЖД. Акция (12+) распространяется на летние поездки — с 1 июня по 31 августа 2024 года — и касается не всех поездов и типов вагонов. Рассмотрим детали акции, пишет sevastopolmedia.ru. В каких поездах действуют скидки для школьников?

Скидка 50% на стоимость взрослого билета распространяется только на поезда дальнего следования, которые принадлежат "Федеральной пассажирской компании" (ФПК). На сайте РЖД рядом с номером поезда указано название перевозчика, а в мобильном приложении оно расположено над номером поезда.

Типы поездов и вагонов РЖД

Для одноэтажных поездов скидка действует при покупке билетов в следующие типы вагонов:

Общие и другие вагоны с местами для сидения

Плацкартные вагоны

Вагоны второго и третьего класса моторвагонных электропоездов, таких как "Ласточки", находящихся под управлением ФПК

Для двухэтажных поездов правила немного отличаются. В этих поездах есть только купе, и билет для ребенка можно будет купить за 50% от стоимости проезда взрослого пассажира в плацкартном вагоне по тому же маршруту.

Допустим, взрослый билет в двухэтажный поезд стоит 5000 ₽, а в плацкартный вагон по тому же маршруту — 3000 ₽. В этом случае билет для ребенка в двухэтажный вагон обойдется в 1500 ₽, что составляет 50% от стоимости билета в плацкартном вагоне.

Скидка не распространяется на:

Стоимость постельного белья

Проезд в купе в одноэтажных вагонах, вагонах СВ и класса люкс

Проезд в скоростных и высокоскоростных поездах, таких как "Сапсаны"

Билеты на поезда, не сформированные ФПК, а относящиеся к другим компаниям, таким как "Гранд Сервис Экспресс", "Тверской Экспресс" или "Дирекция Скоростного Сообщения" (ДОСС)

Скидка на летние билеты действует с 2016 года, а на двухэтажные поезда — с 2020 года. В 2023 году этой возможностью воспользовались более 3,3 млн школьников.

Как купить билет школьнику со скидкой?

Билеты по акции начали продавать с 5 марта на сайте РЖД, в приложении "РЖД пассажирам" и в кассах. Размер скидки не зависит от даты покупки, а количество билетов не ограничено.

При посадке на поезд ребенок должен предъявить: