Житель Сыктывкара несколько лет хранил фальшивые 100 долларов

Мужчина пришел в банк с иностранной валютой и попросил обменять ее на рубли. Вскоре одна из сотрудниц финансового учреждения обнаружила фальшивую банкноту. Об этом сообщает БНК.

Выяснилось, что житель Сыктывкара принес в один из местных банков купюру номиналом 100 долларов образца 1966 года и запросил обмен на рубли. Впоследствии он пояснил полиции, что, вероятно, получил эту купюру в ходе обмена российских рублей на доллары несколько лет назад.