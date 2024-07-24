Житель Сыктывкара несколько лет хранил фальшивые 100 долларов
- 16:30 24 июля
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- Елизавета Петрова
Мужчина пришел в банк с иностранной валютой и попросил обменять ее на рубли. Вскоре одна из сотрудниц финансового учреждения обнаружила фальшивую банкноту. Об этом сообщает БНК.
Выяснилось, что житель Сыктывкара принес в один из местных банков купюру номиналом 100 долларов образца 1966 года и запросил обмен на рубли. Впоследствии он пояснил полиции, что, вероятно, получил эту купюру в ходе обмена российских рублей на доллары несколько лет назад.
В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению тех, кто может быть причастен к изготовлению и распространению фальшивой банкноты. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 186 УК (Производство, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).
МВД по Республике Коми напоминает: при малейших подозрениях в подлинности денежных знаков или при обнаружении подделок, а также при наличии информации о фактах фальшивомонетничества, необходимо незамедлительно сообщить об этом в ближайший полицейский участок или по телефонам: 02 или 102 с мобильного.
Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и избежать неприятностей, полиция рекомендует соблюдать следующие меры предосторожности:
- не разменивать купюры у незнакомцев;
- при продаже автомобиля или недвижимости проверять получаемые деньги в банке;
- избегать обмена валюты у нелегальных «менял», даже если курс кажется более выгодным;
- покупая валюту за границей, будьте особенно осторожны — можно наткнуться на подделку;
- при обнаружении сомнительной купюры не пытайтесь ее использовать, это преступление, немедленно обратитесь в полицию;
- совершая покупки на рынке, тщательно проверяйте деньги;
- снимайте деньги с банкомата с сохранением чеков;
- если вам попытаются передать фальшивую банкноту, постарайтесь запомнить приметы сбытчика и его окружения, транспортное средство и сообщите об этом в полицию.