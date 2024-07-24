Щепотка в воду — и петуния превратится в яркий цветочный шар: Волшебный эликсир от агронома — эффект на все лето
- 21:30 24 июля
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- Служба новостей
Если ваша петуния утратила яркость и перестала цвести, не отчаивайтесь — это можно исправить при помощи специальной подкормки. Агроном Ксения Давыдова поделилась с читателями издания «Хибины» рецептом эликсира, который вернет растению насыщенные цвета и стимулирует обильное цветение.
Для приготовления волшебного раствора вам понадобятся следующие ингредиенты:
- Лимонная кислота — 12 г
- Железный купорос — 7,5 г
- Вода — 3 л
Инструкция по приготовлению и использованию:
- Смешайте все ингредиенты, чтобы получить рабочий раствор.
- Опрыскайте этим раствором петунию и вылейте оставшееся средство под корень растения.
Эффект: Листья петунии оживут, приобретя насыщенный зеленый цвет, а также начнут формироваться цветоносы. Спустя две недели ваше растение наградит вас обильным цветением.
Для профилактики рекомендуется опрыскивать петунию раствором лимонной кислоты раз в неделю (1 столовая ложка на 10 литров воды), согласно совету агронома Давыдовой, пишет портал "Хибины".
Справка: Лимонная кислота помогает эффективно бороться с хлорозом и другими опасными заболеваниями у петуний, одновременно стимулируя их рост и цветение.