Щепотка в воду — и петуния превратится в яркий цветочный шар: Волшебный эликсир от агронома — эффект на все лето

Фото из архива "Про Города"

Если ваша петуния утратила яркость и перестала цвести, не отчаивайтесь — это можно исправить при помощи специальной подкормки. Агроном Ксения Давыдова поделилась с читателями издания «Хибины» рецептом эликсира, который вернет растению насыщенные цвета и стимулирует обильное цветение. Для приготовления волшебного раствора вам понадобятся следующие ингредиенты:

Лимонная кислота — 12 г

Железный купорос — 7,5 г

Вода — 3 л Инструкция по приготовлению и использованию:

Смешайте все ингредиенты, чтобы получить рабочий раствор. Опрыскайте этим раствором петунию и вылейте оставшееся средство под корень растения.

Эффект: Листья петунии оживут, приобретя насыщенный зеленый цвет, а также начнут формироваться цветоносы. Спустя две недели ваше растение наградит вас обильным цветением.

Для профилактики рекомендуется опрыскивать петунию раствором лимонной кислоты раз в неделю (1 столовая ложка на 10 литров воды), согласно совету агронома Давыдовой, пишет портал "Хибины".