"Не платите картой": Роскачество предупредило всех, кто покупает на Wildberries и Ozon
- 17:01 24 июля
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Риски покупок на онлайн-платформах: как обезопасить себя, используя основную карту
Онлайн-шопинг становится все более популярным среди россиян, и всё больше покупателей предпочитают маркетплейсы вроде Wildberries, AliExpress, Ozon и других. Однако, несмотря на удобство таких покупок, существуют определенные риски, о которых предупреждают специалисты Роскачества.
Почему не стоит использовать основную банковскую карту для покупок на маркетплейсах?
С ростом числа мошеннических схем, преступники всё чаще нацеливаются на пользователей популярных онлайн-платформ, стремясь получить доступ к их личным учетным записям и выводить средства с привязанных карт.
Какие угрозы стоит учитывать?
- Кража персональных данных: злоумышленники могут использовать фишинговые сайты, поддельные электронные письма или SMS-сообщения для получения ваших данных.
- Хакерские атаки: есть вероятность взлома аккаунта на маркетплейсе и кражи прикрепленных банковских данных.
- Недобросовестные продавцы: существует риск столкнуться с мошенником, который вместо товара отправит пустую посылку или не отправит ничего вовсе.
Как защитить себя?
Эксперты Роскачества настоятельно советуют избегать использования основной банковской карты для интернет-покупок. Вместо этого создайте отдельный счет специально для таких операций.
Как создать отдельный счет?
- Оформите виртуальную карту: многие банки предлагают возможность создать онлайн-карту за несколько минут.
- Получите отдельную пластиковую карту: в любом банке можно оформить пластиковую карту, предназначенную исключительно для интернет-покупок.
Основные правила безопасности:
- Не держите на этой карте крупные суммы: пополняйте ее непосредственно перед покупками.
- Внимательно проверяйте информацию о продавце и товаре.
- Избегайте переходов по подозрительным ссылкам и не открывайте сомнительные файлы.
- Регулярно проверяйте историю операций по карте.
- Периодически меняйте пароль от аккаунта на маркетплейсе.
Помните! Ваша финансовая безопасность в ваших руках. Используйте отдельный счет для покупок в интернете и будьте бдительны, пишет progoroduhta.ru.