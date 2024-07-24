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"Не платите картой": Роскачество предупредило всех, кто покупает на Wildberries и Ozon

"Не платите картой": Роскачество предупредило всех, кто покупает на Wildberries и OzonФото из архива "Про Города"

Риски покупок на онлайн-платформах: как обезопасить себя, используя основную карту

Онлайн-шопинг становится все более популярным среди россиян, и всё больше покупателей предпочитают маркетплейсы вроде Wildberries, AliExpress, Ozon и других. Однако, несмотря на удобство таких покупок, существуют определенные риски, о которых предупреждают специалисты Роскачества.

Почему не стоит использовать основную банковскую карту для покупок на маркетплейсах?

С ростом числа мошеннических схем, преступники всё чаще нацеливаются на пользователей популярных онлайн-платформ, стремясь получить доступ к их личным учетным записям и выводить средства с привязанных карт.

Какие угрозы стоит учитывать?

  1. Кража персональных данных: злоумышленники могут использовать фишинговые сайты, поддельные электронные письма или SMS-сообщения для получения ваших данных.
  2. Хакерские атаки: есть вероятность взлома аккаунта на маркетплейсе и кражи прикрепленных банковских данных.
  3. Недобросовестные продавцы: существует риск столкнуться с мошенником, который вместо товара отправит пустую посылку или не отправит ничего вовсе.

Как защитить себя?

Эксперты Роскачества настоятельно советуют избегать использования основной банковской карты для интернет-покупок. Вместо этого создайте отдельный счет специально для таких операций.

Как создать отдельный счет?

  1. Оформите виртуальную карту: многие банки предлагают возможность создать онлайн-карту за несколько минут.
  2. Получите отдельную пластиковую карту: в любом банке можно оформить пластиковую карту, предназначенную исключительно для интернет-покупок.

Основные правила безопасности:

  • Не держите на этой карте крупные суммы: пополняйте ее непосредственно перед покупками.
  • Внимательно проверяйте информацию о продавце и товаре.
  • Избегайте переходов по подозрительным ссылкам и не открывайте сомнительные файлы.
  • Регулярно проверяйте историю операций по карте.
  • Периодически меняйте пароль от аккаунта на маркетплейсе.

Помните! Ваша финансовая безопасность в ваших руках. Используйте отдельный счет для покупок в интернете и будьте бдительны, пишет progoroduhta.ru.

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