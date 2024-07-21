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Мегасочный хачапури на сковородке: готовим за 10 минут дома

Мегасочный хачапури на сковородке: готовим за 10 минут домаfreepik.com

Хачапури по-аджарски — это популярное грузинское блюдо, завоевавшее сердца гурманов по всему миру. Ему характерна форма лодочки с аппетитной сырной начинкой и яйцом. Вы можете приготовить это вкусное лакомство не только в духовке, но и на сковородке. Ниже приведен рецепт, который поможет вам насладиться этим ароматным блюдом у себя дома.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Пшеничная мука — 550 г
  • Молоко (3,2%) — 400 мл
  • Сливочное масло — 45 г
  • Сухие дрожжи — 5 г
  • Сахар — 10 г
  • Растительное масло — 7 мл
  • Крупная соль — 11 г

Для начинки:

  • Сыр сулугуни — 510 г
  • Имеретинский сыр (или аналогичный) — 170 г
  • Куриное яйцо — 6 шт
  • Соль — 10 г

Приготовление:

  1. Подготовка теста:
  • Просейте 530 г муки в большую миску. Добавьте сухие дрожжи, крупную соль, сахар, молоко комнатной температуры, растительное масло и 20 г размягченного сливочного масла.
  • Замесите тесто до однородной консистенции. Если необходимо, добавьте немного воды (около 50 мл) для достижения эластичности.
  • Накройте миску с тестом полотенцем и дайте ему настояться в течение 30–40 минут.
  1. Разделка теста:
  • Разделите поднявшееся тесто на пять равных частей. Их можно использовать сразу или хранить в холодильнике для последующего приготовления.
  1. Приготовление начинки:
  • Натёртый на крупной тёрке сулугуни и имеретинский сыр смешайте с одним яйцом и 20 г размягченного сливочного масла. Если сыр достаточно жирный, можно обойтись без масла. Начинка должна быть рыхлой консистенции.
  1. Формирование хачапури:
  • Раскатайте каждую порцию теста в овалы толщиной примерно 5 мм.
  • По периметру теста сделайте проколы зубочисткой или шпажкой для выхода лишнего воздуха.
  • На каждую порцию теста выложите по 150 г сырной начинки. Соедините и защипните края теста, придавая ему форму лодочки.
  1. Приготовление на сковородке:
  • Разогрейте сковородку на среднем огне и добавьте немного растительного масла.
  • Готовьте хачапури под крышкой на среднем огне, пока тесто не станет золотистым снизу (примерно 7-10 минут).
  • Переверните хачапури и готовьте с другой стороны ещё 5-7 минут под крышкой.
  1. Подача:
  • В каждую хачапури разбейте по одному яйцу, стараясь сохранить желток целым.
  • Подавайте горячими, можно добавить зелень по вкусу.

Приятного аппетита! Ваши домашние хачапури по-аджарски порадуют вас и ваших близких, привнеся нотки грузинской кухни в ваш дом, сообщает sevastopolmedia.ru.

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