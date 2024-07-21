Мегасочный хачапури на сковородке: готовим за 10 минут дома

Хачапури по-аджарски — это популярное грузинское блюдо, завоевавшее сердца гурманов по всему миру. Ему характерна форма лодочки с аппетитной сырной начинкой и яйцом. Вы можете приготовить это вкусное лакомство не только в духовке, но и на сковородке. Ниже приведен рецепт, который поможет вам насладиться этим ароматным блюдом у себя дома.

Ингредиенты:

Для теста: