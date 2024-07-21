Мегасочный хачапури на сковородке: готовим за 10 минут дома
- 17:01 21 июля
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Хачапури по-аджарски — это популярное грузинское блюдо, завоевавшее сердца гурманов по всему миру. Ему характерна форма лодочки с аппетитной сырной начинкой и яйцом. Вы можете приготовить это вкусное лакомство не только в духовке, но и на сковородке. Ниже приведен рецепт, который поможет вам насладиться этим ароматным блюдом у себя дома.
Ингредиенты:
Для теста:
- Пшеничная мука — 550 г
- Молоко (3,2%) — 400 мл
- Сливочное масло — 45 г
- Сухие дрожжи — 5 г
- Сахар — 10 г
- Растительное масло — 7 мл
- Крупная соль — 11 г
Для начинки:
- Сыр сулугуни — 510 г
- Имеретинский сыр (или аналогичный) — 170 г
- Куриное яйцо — 6 шт
- Соль — 10 г
Приготовление:
- Подготовка теста:
- Просейте 530 г муки в большую миску. Добавьте сухие дрожжи, крупную соль, сахар, молоко комнатной температуры, растительное масло и 20 г размягченного сливочного масла.
- Замесите тесто до однородной консистенции. Если необходимо, добавьте немного воды (около 50 мл) для достижения эластичности.
- Накройте миску с тестом полотенцем и дайте ему настояться в течение 30–40 минут.
- Разделка теста:
- Разделите поднявшееся тесто на пять равных частей. Их можно использовать сразу или хранить в холодильнике для последующего приготовления.
- Приготовление начинки:
- Натёртый на крупной тёрке сулугуни и имеретинский сыр смешайте с одним яйцом и 20 г размягченного сливочного масла. Если сыр достаточно жирный, можно обойтись без масла. Начинка должна быть рыхлой консистенции.
- Формирование хачапури:
- Раскатайте каждую порцию теста в овалы толщиной примерно 5 мм.
- По периметру теста сделайте проколы зубочисткой или шпажкой для выхода лишнего воздуха.
- На каждую порцию теста выложите по 150 г сырной начинки. Соедините и защипните края теста, придавая ему форму лодочки.
- Приготовление на сковородке:
- Разогрейте сковородку на среднем огне и добавьте немного растительного масла.
- Готовьте хачапури под крышкой на среднем огне, пока тесто не станет золотистым снизу (примерно 7-10 минут).
- Переверните хачапури и готовьте с другой стороны ещё 5-7 минут под крышкой.
- Подача:
- В каждую хачапури разбейте по одному яйцу, стараясь сохранить желток целым.
- Подавайте горячими, можно добавить зелень по вкусу.
Приятного аппетита! Ваши домашние хачапури по-аджарски порадуют вас и ваших близких, привнеся нотки грузинской кухни в ваш дом, сообщает sevastopolmedia.ru.