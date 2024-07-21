Несколько раз полейте так помидоры, и плоды на максимум покроют грядки
- 07:13 21 июля
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- Служба новостей
Выращивание томатов и огурцов может стать еще более продуктивным через использование проверенных методов подкормки. Один из таких методов — применение молочной сыворотки, которая значительно повышает урожайность. Вот несколько рекомендаций о том, как правильно использовать сыворотку для подкормки томатов и огурцов, чтобы ваши грядки дали максимальный урожай.
Зачем использовать молочную сыворотку?
Молочная сыворотка богата полезными веществами, которые способствуют росту растений и укрепляют их иммунитет. Применение сыворотки в начале развития растений способствует здоровому росту рассады, быстрому приживлению после пересадки и снижению подверженности болезням.
Подкормка рассады
Подкормку рассады томатов и огурцов рекомендуется начинать после появления двух настоящих листьев. Лучший интервал для подкормки — каждые 10-14 дней. Для рассады лучше использовать внекорневую подкормку, так как ее корешки очень чувствительны. Раствор должен быть менее концентрированным: смешайте 50 мл сыворотки с 1 литром воды.
Подкормка взрослых растений
Взрослые томаты и огурцы лучше подкармливать каждые 10 дней. Эффективнее всего чередовать корневые и внекорневые подкормки. Перед корневой подкормкой растение нужно полить, а затем влить раствор по кругу под корень. Расход раствора варьируется от 0,5 до 1 литр на куст, в зависимости от его размера.
Внекорневые подкормки
Внекорневые подкормки рекомендуется проводить на пасмурные дни или в утренние и вечерние часы, чтобы избежать ожогов растений от солнца и быстрого испарения раствора. Обрабатывайте растения полностью, включая нижние части. Перед применением раствор необходимо тщательно процеживать, чтобы избежать засорения опрыскивателя мелкими частицами молочного продукта.
Улучшение почвы
В случае бедной гумусом песчаной почвы, можно воспользоваться эффективным методом для повышения её плодородия. Весной, после оттаивания грунта, внесите легкую органику, такую как сидераты или компост. Обильно полейте поверхность огородной земли неразбавленной сывороткой и накройте агрополотном. Через две недели перекопайте грядку, внесите необходимые удобрения и высаживайте растения.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете значительно повысить качество и количество урожая томатов и огурцов на ваших грядках, пишет SevastopolMedia.ru
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