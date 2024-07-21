Несколько раз полейте так помидоры, и плоды на максимум покроют грядки

Выращивание томатов и огурцов может стать еще более продуктивным через использование проверенных методов подкормки. Один из таких методов — применение молочной сыворотки, которая значительно повышает урожайность. Вот несколько рекомендаций о том, как правильно использовать сыворотку для подкормки томатов и огурцов, чтобы ваши грядки дали максимальный урожай.

Зачем использовать молочную сыворотку?

Молочная сыворотка богата полезными веществами, которые способствуют росту растений и укрепляют их иммунитет. Применение сыворотки в начале развития растений способствует здоровому росту рассады, быстрому приживлению после пересадки и снижению подверженности болезням.