Выйдут на белую полосу: Тамара Глоба назвала три знака, которые будут жить как в сказке
- 05:50 21 июля
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- Служба новостей
В список счастливчиков одними из первых попали Овны, которым предстоит достичь больших успехов в творчестве и в своей профессии. А ваше руководство, оценив ваш вклад в развитие дела, не забудет щедро наградить вас. Поддержка поступит и со стороны близких.
Близнецы
Близнецам удастся перешагнуть через свой страх и продвинуться туда, куда раньше они идти опасались. Это может быть смена работы, переезд или вступление в брак. В любом случае, представителям знака это будет только во благо.
Весы
Весов же настигнет счастье на личном фронте. Если вы относитесь к одиноким представителям знака, то вам судьба может подарить встречу с интересным человеком. А если у вас уже есть спутник по жизни, вы получите шанс решить проблемы, из-за которых ваши взаимоотношения оставляют желать лучшего.
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