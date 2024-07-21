Теперь полный запрет: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 22 июля
- 03:07 21 июля
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- Служба новостей
С 70 лет пожилые люди могут воспользоваться новой льготой, однако существует строгое ограничение на её использование сверх установленной нормы. Как сообщает пенсионный консультант Анастасия Киреева, пенсионеров ждёт приятный сюрприз — фиксированная выплата к пенсии удвоится. Государство оказывает постоянную поддержку пожилым гражданам, включая помощь тем, кому исполнилось 80 и 90 лет. Например, для 80-летних фиксированная выплата к пенсии также увеличивается вдвое.
Льготы от государства станут доступны уже с 70 лет. В ряде регионов действуют программы для помощи пенсионерам в оплате коммунальных услуг, таких как капитальный ремонт жилья. Пенсионеры, достигшие 70 лет, уплачивают только половину стоимости этих услуг, а после 80 лет они освобождаются от этой платы полностью.
Чтобы воспользоваться льготой, необходимо выполнить определённые условия. Как объясняет Киреева, помощь чаще всего предоставляется одиноким пенсионерам без источника дохода или семьям, в которых большинство членов не работает. Льгота рассчитывается с учётом установленной нормы площади жилого помещения.
В Москве, например, эта норма составляет 33 квадратных метра на одного человека. Если пенсионер проживает в двухкомнатной квартире, льгота будет распространяться лишь на часть площади, за остальную придётся доплачивать. Изменение этих правил не зависит от решений местных чиновников.
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