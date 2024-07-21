Теперь полный запрет: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 22 июля

С 70 лет пожилые люди могут воспользоваться новой льготой, однако существует строгое ограничение на её использование сверх установленной нормы. Как сообщает пенсионный консультант Анастасия Киреева, пенсионеров ждёт приятный сюрприз — фиксированная выплата к пенсии удвоится. Государство оказывает постоянную поддержку пожилым гражданам, включая помощь тем, кому исполнилось 80 и 90 лет. Например, для 80-летних фиксированная выплата к пенсии также увеличивается вдвое.

Льготы от государства станут доступны уже с 70 лет. В ряде регионов действуют программы для помощи пенсионерам в оплате коммунальных услуг, таких как капитальный ремонт жилья. Пенсионеры, достигшие 70 лет, уплачивают только половину стоимости этих услуг, а после 80 лет они освобождаются от этой платы полностью.