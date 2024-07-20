Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Больше не придется "ловить" билеты: РЖД представили новую систему покупки билетов

Больше не придется "ловить" билеты: РЖД представили новую систему покупки билетов

РЖД представляет новый сервис "Лист ожидания"

Российские железные дороги (РЖД) сделали значительный шаг к улучшению сервиса для клиентов, введя новый онлайн-инструмент "Лист ожидания". Этот сервис радикально меняет процесс приобретения билетов на поезда, избавляя пользователей от необходимости постоянно обновлять страницу в надежде заполучить свободное место.

Как это работает?

  1. Поиск поезда: При выборе направления и даты поездки можно столкнуться с ситуацией, когда все билеты на нужный поезд уже проданы. В таком случае появится кнопка "Заявка в лист ожидания".
  2. Заполнение заявки: Система автоматически заполнит поля маршрута, даты отправления и номера поезда. Пассажиру нужно будет выбрать тип вагона (купе, плацкарт, сидячий), количество мест и указать свои пожелания (например, нижняя полка, не боковое место, места в одном купе). Также потребуется ввести свои данные и контактную информацию.
  3. Ожидание и уведомление: После подачи заявки она попадает в общую систему "Лист ожидания". Когда появятся места, соответствующие запросу, на электронную почту или по SMS придет уведомление.
  4. Оплата билета: В уведомлении будет ссылка для оплаты билетов. На оплату дается два часа, иначе бронь будет аннулирована, и места станут доступны для других пассажиров в листе ожидания.

Преимущества сервиса "Лист ожидания":

  • Экономия времени и нервов: Нет необходимости постоянно обновлять страницу, система сама найдет подходящие билеты.
  • Гарантия места: При своевременной оплате пользователь получает билеты на выбранный поезд и дату.
  • Гибкость и контроль: Возможность задавать параметры мест, отменять заявку, проверять её статус или переходить к оплате через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении РЖД.

Сервис "Лист ожидания" создан для упрощения и улучшения процесса покупки железнодорожных билетов, особенно в периоды высокого спроса, когда билеты на популярные маршруты быстро раскупаются.

Дополнительная информация:

  • Сервис "Лист ожидания" доступен на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении.
  • Услуга предоставляется бесплатно.
  • Оплата билетов не требуется при оформлении заявки в "Лист ожидания". Средства списываются только после подтверждения бронирования и нажатия кнопки "Оплатить" в личном кабинете.
  • РЖД продолжает совершенствовать свои сервисы и планирует в будущем добавить возможность выбора конкретных мест при оформлении заявки в "Лист ожидания".

Введение сервиса "Лист ожидания" показывает стремление РЖД сделать свои услуги более удобными и современными, предлагая пассажирам инновационные решения для покупки железнодорожных билетов.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости