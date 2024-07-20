На линейку в другой день: изменилась дата начала учебного года в школах. Родители, готовьтесь

Ежегодное празднование Дня знаний — важная часть российской образовательной и социокультурной традиции. Этот праздник объединяет миллионы школьников, студентов и их родителей, символизируя начало нового учебного года и открывая возможности для развития и роста молодого поколения.

В условиях современности встают новые вопросы по организации и проведению этого значимого мероприятия. Один из таких вопросов подняла жительница Пензы Ксения П. на страницах социальных сетей, обратившись к губернатору региона. Она предложила провести торжественные линейки 1 сентября 2024 года, несмотря на то, что этот день выпадает на воскресенье, с тем чтобы родители могли провести больше времени с детьми.