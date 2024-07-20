В воду не пускают, отпуск окончательно испорчен: на пляжах Анапы ввели полный запрет на купание в Черном море

Анапа – один из самых востребованных курортных городов Краснодарского края, ежегодно притягивающий миллионы туристов со всей России. Этот солнечный уголок на берегу Черного моря славится живописными видами, мягким климатом и тёплыми морскими водами, предлагая гостям возможность погрузиться в атмосферу безмятежности и отдохнуть от суеты повседневной жизни.

Тем не менее, в последние дни в Анапе произошло неожиданное событие: местные власти временно запретили купание в море. Причиной этого стала недостаточно комфортная температура воды на данный момент, и ограничение распространяется как на взрослых, так и на детские группы.