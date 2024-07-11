Фокус исключительно на удовольствие: психолог из Коми обозначил ключевые ошибки молодых пар
- 00:40 12 июля
- 12+
- Олег Помидоров
В Сыктывкаре на прямой линии с психологом Ильей Соболевым обсуждались проблемы, мешающие созданию крепких семейных отношений.
В начале мероприятия было отмечено, что количество разводов в республике почти сравнялось с числом новых браков. Соболев выделил несколько когнитивных ошибок, которые приводят к распаду семей.
Первая ошибка — отношение к браку как к результату, а не как к непрерывному процессу. По его словам, создание семьи — это постоянная работа, которая требует усилий, сравнимых со строительством бизнеса.
Вторая ошибка — ориентация на удовольствие. Современное общество часто рассматривает семейную жизнь как источник постоянного удовольствия. Однако Соболев подчеркнул, что удовольствие — это следствие проделанной работы, а не цель сама по себе.
Третья ошибка — потребительское отношение к партнеру. Многие ожидают, что партнер будет удобен и соответствовать их ожиданиям. Но каждый человек уникален, и задача партнеров — помогать друг другу раскрываться, а не менять друг друга.
В итоге, создание крепких семейных отношений требует постоянной работы, ориентации на совместные усилия и уважения индивидуальности партнера.
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