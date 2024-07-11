Фокус исключительно на удовольствие: психолог из Коми обозначил ключевые ошибки молодых пар

Фото из архива "Про Город"

В Сыктывкаре на прямой линии с психологом Ильей Соболевым обсуждались проблемы, мешающие созданию крепких семейных отношений. В начале мероприятия было отмечено, что количество разводов в республике почти сравнялось с числом новых браков. Соболев выделил несколько когнитивных ошибок, которые приводят к распаду семей.

Первая ошибка — отношение к браку как к результату, а не как к непрерывному процессу. По его словам, создание семьи — это постоянная работа, которая требует усилий, сравнимых со строительством бизнеса.

Вторая ошибка — ориентация на удовольствие. Современное общество часто рассматривает семейную жизнь как источник постоянного удовольствия. Однако Соболев подчеркнул, что удовольствие — это следствие проделанной работы, а не цель сама по себе.

Третья ошибка — потребительское отношение к партнеру. Многие ожидают, что партнер будет удобен и соответствовать их ожиданиям. Но каждый человек уникален, и задача партнеров — помогать друг другу раскрываться, а не менять друг друга.

В итоге, создание крепких семейных отношений требует постоянной работы, ориентации на совместные усилия и уважения индивидуальности партнера.