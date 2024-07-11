В Коми Юрию Пичугину и членам ОПС подтвердили сроки заключения

Апелляционный суд в Санкт-Петербурге поддержал приговор, вынесенный в Коми в прошлом году участникам организованной преступной группы (ОПГ) Юрия Пичугина. Пичугин получил пожизненный срок, а его подельники — продолжительные тюремные наказания.

Верховный суд Коми ранее признал Пичугина и его сообщников виновными в совершении убийств, попытках убийства, вымогательстве и иных тяжких преступлениях, включая ликвидацию предпринимателей и конкурентов в период с 2005 по 2012 годы. Суд установил, что с момента своего основания в 1992 году это криминальное сообщество постоянно наращивало свое влияние и арсенал.