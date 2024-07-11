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В Коми Юрию Пичугину и членам ОПС подтвердили сроки заключения

В Коми Юрию Пичугину и членам ОПС подтвердили сроки заключенияФото: Наталия Казаковцева / ТАСС

Апелляционный суд в Санкт-Петербурге поддержал приговор, вынесенный в Коми в прошлом году участникам организованной преступной группы (ОПГ) Юрия Пичугина. Пичугин получил пожизненный срок, а его подельники — продолжительные тюремные наказания.

Верховный суд Коми ранее признал Пичугина и его сообщников виновными в совершении убийств, попытках убийства, вымогательстве и иных тяжких преступлениях, включая ликвидацию предпринимателей и конкурентов в период с 2005 по 2012 годы. Суд установил, что с момента своего основания в 1992 году это криминальное сообщество постоянно наращивало свое влияние и арсенал.

Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге рассмотрел апелляции защиты на приговор, оставив его без изменений, за исключением небольшого уменьшения штрафов. Доводы защиты о невиновности были отвергнуты.

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