В Сыктывкаре высадили 170 кустарников и 20 лип

В Сыктывкаре продолжается плановая посадка деревьев и кустарников. На улице Петрозаводской возле гимназии имени А. С. Пушкина высадили 170 кустов пузыреплодника и 20 лип. Перед посадкой растения в земле формировали корни, а кустарники были обработаны безопасными препаратами для лучшей приживаемости. Об этом сообщает градоначальник столицы Республики Коми Владимир Голдин на своей странице в социальных сетях.

Мэр также сообщил, что в 2024 году планируется дополнительное озеленение в парке Строитель, включая замену сухих деревьев и добавление новых саженцев. Аналогичные работы по замене сухих деревьев пройдут и на других объектах благоустройства. По улице Малышева, 13, Корабельной 1/25 и возле мемориала участникам Великой Отечественной войны в Краснозатонском планируется посев газона.