В Ухте 48-летнего местного жителя обвиняют в убийстве и разбойном нападении. Дату информацию подтвердили в пресс-службе судов Коми

Как уточняется в материалах дела, трагичные события произошли ещё в апреле. В одной из квартир дома на улице Советской. Двое мужчин вместе распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошла небольшая ссора. Однако Олин из горожан врал в ярость, схватил год и вонзил его в своего оппонента. Позднее экспертиза зафиксировала не менее 15 ударов ножом и другими неустановленными предметами, включая область головы и шеи. От обильной кровопотери жертва скончалась на месте. Как выяснило следствие, ранее тот же агрессор угрожал ножом, избил и ограбил другую местную жительницу. Он похитил у нее телефон и деньги.