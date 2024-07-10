В Ижемском районе Коми на реке Печора сели на мель нефтеналивная баржа и буксир
- 00:40 11 июля
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- Олег Помидоров
Печорская транспортная прокуратура осуществляет проверку соблюдения норм безопасности судоходства вследствие инцидента с посадкой на мель нефтеналивной баржи "МН-416" и буксира "Заполярный".
По предварительной информации, суда шли из Печоры в Нарьян-Мар и оказались на мели рядом с селом Щельяюр в Ижемском районе. Пострадавших нет. Утечки нефтепродуктов и проникновения воды в корпуса судов не зафиксированы. Владелец судов предпринимает меры для их буксировки.
Выясняются причины инцидента. Транспортная прокуратура исследует все детали, даст оценку действиям ответственных лиц и примет меры при необходимости, говорится в сообщении пресс-службы ведомства на их сайте.
Напомним, в Воркуте произошел пожар на городском мусорном полигоне.
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