В Ижемском районе Коми на реке Печора сели на мель нефтеналивная баржа и буксир

Печорская транспортная прокуратура осуществляет проверку соблюдения норм безопасности судоходства вследствие инцидента с посадкой на мель нефтеналивной баржи "МН-416" и буксира "Заполярный".

По предварительной информации, суда шли из Печоры в Нарьян-Мар и оказались на мели рядом с селом Щельяюр в Ижемском районе. Пострадавших нет. Утечки нефтепродуктов и проникновения воды в корпуса судов не зафиксированы. Владелец судов предпринимает меры для их буксировки.