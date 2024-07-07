Глава Сыктывкара рассматривает возможность возведение марафонской лыжной трассы
- 11:20 7 июля
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- Инесса Богатая
Градоначальник Сыктывкара Владимир Голдин предложил идею создания лыжной трассы для марафона, оформленной в этническом стиле. Об этом он рассказал на неофициальной встрече с журналистами.
В ходе обсуждений основное внимание уделялось сотрудничеству между различными муниципалитетами, которые работают как единая структура, несмотря на административные границы. Жители Сыктывкара и Выльгорта активно пользуются общественным транспортом и городскими социальными объектами.
В. Голдин подчеркнул, что инициатива спортивного сообщества о создании общей марафонской лыжной трассы с этническими элементами архитектуры может стать одним из совместных проектов. Это не только привлечет спортсменов, но и будет способствовать популяризации здорового и активного образа жизни. Проект сейчас находится в стадии рассмотрения.
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