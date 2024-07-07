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Глава Сыктывкара рассматривает возможность возведение марафонской лыжной трассы

Глава Сыктывкара рассматривает возможность возведение марафонской лыжной трассыФото из архива "Про Город"

Градоначальник Сыктывкара Владимир Голдин предложил идею создания лыжной трассы для марафона, оформленной в этническом стиле. Об этом он рассказал на неофициальной встрече с журналистами.

В ходе обсуждений основное внимание уделялось сотрудничеству между различными муниципалитетами, которые работают как единая структура, несмотря на административные границы. Жители Сыктывкара и Выльгорта активно пользуются общественным транспортом и городскими социальными объектами.

В. Голдин подчеркнул, что инициатива спортивного сообщества о создании общей марафонской лыжной трассы с этническими элементами архитектуры может стать одним из совместных проектов. Это не только привлечет спортсменов, но и будет способствовать популяризации здорового и активного образа жизни. Проект сейчас находится в стадии рассмотрения.

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