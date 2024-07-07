Глава Сыктывкара рассматривает возможность возведение марафонской лыжной трассы

Градоначальник Сыктывкара Владимир Голдин предложил идею создания лыжной трассы для марафона, оформленной в этническом стиле. Об этом он рассказал на неофициальной встрече с журналистами.

В ходе обсуждений основное внимание уделялось сотрудничеству между различными муниципалитетами, которые работают как единая структура, несмотря на административные границы. Жители Сыктывкара и Выльгорта активно пользуются общественным транспортом и городскими социальными объектами.