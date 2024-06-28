В Сыктывкаре осудили жителя Эжвы за наркоторговлю

В Сыктывкаре 28-летний местный житель осужден за наркоторговлю. Мужчина выполнял роль закладчика в преступной организации, о чем сообщила прокуратура региона.

Согласно пресс-релизу ведомства, в январе 2021 года житель Эжвы, действовавший как закладчик в организованной группе, спрятал сверток с наркотиками в тайнике и передал координаты сообщникам. Однако преступный замысел о продаже наркотических средств не был осуществлен, так как его деятельность была пресечена полицейскими.