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В Сыктывкаре осудили жителя Эжвы за наркоторговлю

В Сыктывкаре осудили жителя Эжвы за наркоторговлюФото из архива "Про Город"

В Сыктывкаре 28-летний местный житель осужден за наркоторговлю. Мужчина выполнял роль закладчика в преступной организации, о чем сообщила прокуратура региона.

Согласно пресс-релизу ведомства, в январе 2021 года житель Эжвы, действовавший как закладчик в организованной группе, спрятал сверток с наркотиками в тайнике и передал координаты сообщникам. Однако преступный замысел о продаже наркотических средств не был осуществлен, так как его деятельность была пресечена полицейскими.

Мужчина уклонился от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В октябре 2023 года его задержали на территории Республики Беларусь и депортировали в Россию. Суд, приняв во внимание позицию государственного обвинителя, приговорил его к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

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