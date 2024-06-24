В Коми мошенник обманул жителя Усинска: он украл у него более двух миллионов рублей
- 21:45 24 июня
- 12+
- Инесса Богатая
В Коми в городе Усинск в полицию обратился 53-летний местный житель. Он сообщил правоохранителям о мошенничестве. Как выяснилось, мужчина стал жертвой мошенников. Сообщает пресс-служба МВД по республике.
По данным полиции, житель Усинска несколько дней общался по телефону с неизвестным человеком.
Злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка. Аферистов убедил свою жертву, что якобы мошенники пытаются взять на него кредит. После этого он рекомендовал оформить встречный займ, чтобы “опередить преступников”.
Пострадавший получил кредит на сумму два миллиона рублей. После этого горожанин под влиянием мошенника перевел деньги на специально созданный «резервный» счет. Также он перевел 218 тысяч своих личных накоплений.
После этого он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Читайте также:
- Кабачки вырастут как на дрожжах: в июне полейте их этими натуральными подкормками — урожай удивит
- Нереальное счастье: Володина назвала главного везунчика ближайших 20 лет — достанутся все лавры
- "Цена взмоет в небо": эксперт Михаил Хазин призывает россиян заранее купить это
- Заряжаем свёклу на рост: в июне полейте этим грядки — корнеплоды вырастут крупными
- Лучше на боковушке, чем в купе: опытные путешественники берут плацкарт, вот почему