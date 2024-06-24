В Коми мошенник обманул жителя Усинска: он украл у него более двух миллионов рублей

Фото из архива "Про Город"

В Коми в городе Усинск в полицию обратился 53-летний местный житель. Он сообщил правоохранителям о мошенничестве. Как выяснилось, мужчина стал жертвой мошенников. Сообщает пресс-служба МВД по республике.

По данным полиции, житель Усинска несколько дней общался по телефону с неизвестным человеком.