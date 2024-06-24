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В Коми мошенник обманул жителя Усинска: он украл у него более двух миллионов рублей

В Коми мошенник обманул жителя Усинска: он украл у него более двух миллионов рублейФото из архива "Про Город"

В Коми в городе Усинск в полицию обратился 53-летний местный житель. Он сообщил правоохранителям о мошенничестве. Как выяснилось, мужчина стал жертвой мошенников. Сообщает пресс-служба МВД по республике. 

По данным полиции, житель Усинска несколько дней общался по телефону с неизвестным человеком. 

Злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка. Аферистов убедил свою жертву, что якобы мошенники пытаются взять на него кредит. После этого он рекомендовал оформить встречный займ, чтобы “опередить преступников”.

Пострадавший получил кредит на сумму два миллиона рублей. После этого горожанин под влиянием мошенника перевел деньги на специально созданный «резервный» счет. Также он перевел 218 тысяч своих личных накоплений. 

После этого он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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