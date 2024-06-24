Житель Печоры купил на черном рынке наркотики: теперь он сядет в тюрьму на три года

В Печоре местный житель купил через интернет наркотики. Мужчину задержала полиция, после того, как он забрал содержимое “тайника” в лесном массиве. Ему назначили три года тюрьмы. Об этом сообщает прокуратура Республики Коми.

Суд установил, что 39-летний мужчина 29 декабря 2023 года в гостях у своего знакомого распивал алкоголь. Через время он захотел употребить чего-то запрещенного, и заказал через Интернет наркотик. Затем он попросил своего приятеля отвезти его к координатам психотропных веществ. Правонарушитель нашел тайник и попытался уехать с места, но его задержала полиция, которая наблюдала за всей ситуацией.