Житель Печоры купил на черном рынке наркотики: теперь он сядет в тюрьму на три года
- 18:35 24 июня
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- Инесса Богатая
В Печоре местный житель купил через интернет наркотики. Мужчину задержала полиция, после того, как он забрал содержимое “тайника” в лесном массиве. Ему назначили три года тюрьмы. Об этом сообщает прокуратура Республики Коми.
Суд установил, что 39-летний мужчина 29 декабря 2023 года в гостях у своего знакомого распивал алкоголь. Через время он захотел употребить чего-то запрещенного, и заказал через Интернет наркотик. Затем он попросил своего приятеля отвезти его к координатам психотропных веществ. Правонарушитель нашел тайник и попытался уехать с места, но его задержала полиция, которая наблюдала за всей ситуацией.
В суде обвиняемый частично признал свою вину, так как в тайнике оказалось больше граммов наркотических веществ, чем было оплачено. Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.
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