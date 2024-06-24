В Емве водитель иномарки “впечатался” в столб: он не смог удержать руль

В Республике Коми в городе Емва водитель за рулем автомобиля марки Chevrolet Lanos устроил дорожно-транспортное происшествие и попал в больницу. Об аварии сообщает Управления Госавтоинспекции по региону.

По данным ведомства, происшествие случилось 23 июня в 23:30 напротив дома №140 по улице Дзержинского. 36-летний мужчина за рулем иномарки не справился с управлением и выехал с дороги, после чего врезался в бетонный столб.