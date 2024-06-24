В Емве водитель иномарки “впечатался” в столб: он не смог удержать руль
- 21:00 24 июня
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- Инесса Богатая
В Республике Коми в городе Емва водитель за рулем автомобиля марки Chevrolet Lanos устроил дорожно-транспортное происшествие и попал в больницу. Об аварии сообщает Управления Госавтоинспекции по региону.
По данным ведомства, происшествие случилось 23 июня в 23:30 напротив дома №140 по улице Дзержинского. 36-летний мужчина за рулем иномарки не справился с управлением и выехал с дороги, после чего врезался в бетонный столб.
В результате аварии водитель “Шевроле” получил травмы и ссадины: медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадины и ушибы лица, а также другие части тела. Водителя госпитализировали в больницу.
ГИБДД Республики Коми отмечает, что пострадавший водитель иномарки отказался проходить медицинское освидетельствование.
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