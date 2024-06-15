Около одной из остановок Сыктывкара вырубят деревья

17 июня 2024 года силами МКП “Дорожное хозяйство” пройдут работы по вырубке деревьев у остановки гостиница “Сыктывкар”. Необходимое решение приняли специалисты администрации столицы Коми и сыктывкарского ГИБДД. Это сделает пешеходный переход безопаснее, а посадочные площадки станут удобнее.

Остановки продлят на 10 метров и сместят в левую сторону. Это будет возможно сделать за счёт рубки 6 деревьев. Подъезд к остановочным пунктам также приведут в нормативное состояние. Данные работы позволят нескольким автобусам одновременно делать остановку и не мешать друг другу. Также это сократит факторы, ограничивающие видимость для пешеходов и водителей. Таким образом, переход через проезжую часть станет безопаснее.