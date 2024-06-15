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Около одной из остановок Сыктывкара вырубят деревья

Около одной из остановок Сыктывкара вырубят деревья

На автобусной остановке возле гостиницы “Сыктывкар” вырубят деревья. Об этом сообщает администрация города.

17 июня 2024 года силами МКП “Дорожное хозяйство” пройдут работы по вырубке деревьев у остановки гостиница “Сыктывкар”. Необходимое решение приняли специалисты администрации столицы Коми и сыктывкарского ГИБДД. Это сделает пешеходный переход безопаснее, а посадочные площадки станут удобнее.

Остановки продлят на 10 метров и сместят в левую сторону. Это будет возможно сделать за счёт рубки 6 деревьев. Подъезд к остановочным пунктам также приведут в нормативное состояние. Данные работы позволят нескольким автобусам одновременно делать остановку и не мешать друг другу. Также это сократит факторы, ограничивающие видимость для пешеходов и водителей. Таким образом, переход через проезжую часть станет безопаснее.

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