Штормовое предупреждение объявлено в южных районах Коми
- 15:47 19 июня
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- Инесса Богатая
Синоптики ЦГМС предупредили жителей Республики Коми надвигающихся грозах с сильными ливнями.
Так, непогода ожидается в ближайшие два часа с сохранением до 22:00 в южных района региона: в Сыктывкаре, Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Корткеросскомй, Усть-Куломском районах. Синоптики прогнозируют шквалистый усиленный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
По прогнозам специалистов ЦГМС, после грозы погода в Сыктывкаре ухудшится: станет прохладнее на несколько градусов. Температура воздуха опустится до +20 градусов, вечером станет еще на пару градусов холоднее. Завтра, 20 июня синоптики также прогнозируют грозы и дожди. Температура воздуха днем прогреется до +24 градусов тепла, а ночью опустится до +17 градусов. Также утром ожидаются дожди.
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