Штормовое предупреждение объявлено в южных районах Коми

Так, непогода ожидается в ближайшие два часа с сохранением до 22:00 в южных района региона: в Сыктывкаре, Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Корткеросскомй, Усть-Куломском районах. Синоптики прогнозируют шквалистый усиленный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

По прогнозам специалистов ЦГМС, после грозы погода в Сыктывкаре ухудшится: станет прохладнее на несколько градусов. Температура воздуха опустится до +20 градусов, вечером станет еще на пару градусов холоднее. Завтра, 20 июня синоптики также прогнозируют грозы и дожди. Температура воздуха днем прогреется до +24 градусов тепла, а ночью опустится до +17 градусов. Также утром ожидаются дожди.