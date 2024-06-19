Сыктывкарка поверила мошенникам и перевела им два миллиона рублей

В Сыктывкаре женщина 1955 года рождения обратилась в полицию, в заявлении она указала, что стала жертвой мошенников. Женщина перечислила преступникам свыше 2, 1 миллиона рублей. Об это сообщает пресс-служба МВД по Республики Коми.

Как установили правоохранители, преступник связался с пенсионеркой через мессенджер и представился сотрудником банка. Далее мошенник убедил женщину, что на нее пытаются оформить кредит, и для того, чтобы избежать этого необходимо взять встречный займ перевести все сбережения на “безопасную ячейку”. Сыктывкарка поверила незнакомцу и набрала несколько кредитов на сумму более 2, 1 миллионов рублей. Все средства пострадавшая перечислила преступнику.