Пьяный сыктывкарец пытался скрыться от полиции на чужом авто и попал в аварию: погибла девушка

Сыктывдинский районный суд приговорил к 12 годам 35-летнего сыктывкарца, который пытался скрыться от полиции на автомобиле прохожих и выехал в кювет. В авто сидела знакомая горожанина, которая погибла на месте аварии. Об этом сообщает прокуратура Республики Коми.

Как выяснило следствие, мужчина в ночь с 21 на 22 июля 2023 года вместе со своей знакомой выпивал в баре в городском поселке Верхняя Максаковка. Под утро на улице сыктывкарец увидел прохожих, которые толкали машину, пытаясь ее завести. Подсудимый предложил свою помощь и сел за руль авто, а рядом села его знакомая. После того, как машина завелась к ней с включенными спецсигналами подъехал патрульный автомобиль ДПС. Увидев это, мужчина стал уходить на нем от преследования полицейских. Сыктывкарец поехал в сторону поселка Нювчим Сыктывдинского района, обвиняемый много раз пересекал сплошную линию и выезжал на “встречку”. В итоге авто вылетело в кювет и перевернулось. Знакомая мужчина погибла на месте. Также само авто из-за аварии не подлежало больше ремонту.