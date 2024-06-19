Пьяный сыктывкарец пытался скрыться от полиции на чужом авто и попал в аварию: погибла девушка
- 12:00 19 июня
- 16+
- Инесса Богатая
Сыктывдинский районный суд приговорил к 12 годам 35-летнего сыктывкарца, который пытался скрыться от полиции на автомобиле прохожих и выехал в кювет. В авто сидела знакомая горожанина, которая погибла на месте аварии. Об этом сообщает прокуратура Республики Коми.
Как выяснило следствие, мужчина в ночь с 21 на 22 июля 2023 года вместе со своей знакомой выпивал в баре в городском поселке Верхняя Максаковка. Под утро на улице сыктывкарец увидел прохожих, которые толкали машину, пытаясь ее завести. Подсудимый предложил свою помощь и сел за руль авто, а рядом села его знакомая. После того, как машина завелась к ней с включенными спецсигналами подъехал патрульный автомобиль ДПС. Увидев это, мужчина стал уходить на нем от преследования полицейских. Сыктывкарец поехал в сторону поселка Нювчим Сыктывдинского района, обвиняемый много раз пересекал сплошную линию и выезжал на “встречку”. В итоге авто вылетело в кювет и перевернулось. Знакомая мужчина погибла на месте. Также само авто из-за аварии не подлежало больше ремонту.
Как выяснилось, сыктывкарец ранее привлекался за езду в пьяном виде, поэтому он решил “бежать” от сотрудников ГИБДД.
В Суде мужчина признаю свою вину.
Читайте также:
- Можно смело брать 2 пачки – внутри только чистые сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного
- Их ждет белоснежная полоса: Василиса Володина пророчит удачу трем знакам в июне 2024 года
- Стоят копейки, а стирают даже лучше элитных: 5 лучших стиральных порошков по версии Роскачества
- Дьявольская жара + 38 градусов придет в Россию уже скоро: Вильфанд рассказал о самом жарком месяце
- Поцелованный богом: Тамара Глоба назвала везунчиков, кто заработает огромные деньги в 2024 году