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Удача выбрала любимчиков: Глоба назвал 2 знака зодиака, которые станут ловушкой для денег с 19 июня

Удача выбрала любимчиков: Глоба назвал 2 знака зодиака, которые станут ловушкой для денег с 19 июняФото из архива "Про Города"

Согласно прогнозам известного российского астролога Павла Глобы, ближайшее лето приготовило значительные перемены для представителей двух зодиакальных знаков - Львов и Козерогов.

Для Львов наступает период гармонии и стабильности. Несмотря на кажущийся хаос в их жизни в данный момент, к концу мая они обретут внутреннее равновесие. При этом советы близких людей сыграют важную роль, помогая Львам найти ответы на давние вопросы.

Что касается Козерогов, им следует сосредоточиться на будущем, а не пытаться вернуться в прошлое, так как это может иметь разрушительные последствия. Им стоит сосредоточиться на приобретении важных знаний для карьерного роста. Ключом к успеху для Козерогов будет избегание конфликтов, что позволит им не отвлекаться на второстепенные вещи и ухватывать важные жизненные сигналы.

Таким образом, согласно астрологическому прогнозу, предстоящее лето станет благоприятным периодом для развития и личностного роста Львов и Козерогов, если они последуют рекомендациям эксперта, пишет  horoscopes.rambler.

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