Жителям Коми потребовалась помощь спасателей из-за сильного ветра

В Княжпогостском районе Республики Коми 14 июня после штормового ветра местным жителям потребовалась помощь спасателей. Как стало известно, в местечке Ачим в городе Емва на жилой двухэтажный дом упал старый тополь. Последствия штормового ветра ликвидировали специалисты Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда “СПАС-КОМИ”.

Дерево повредило крышу здания, а также задело квартиру, в котором проживал мужчина. Жилец дома получил травмы. Спасателям вместе с сотрудниками МЧС пришлось распиливать дерево и переносить его с крыши дома на землю. В спасательной операции участвовали три специалиста “СПАС-КОМИ”.