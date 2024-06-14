Нейросети Kandinsky исполнилось два года

С ее помощью пользователи по всему миру создали уже более 600 миллионов изображений

Ровно два года назад Сбер впервые презентовал широкой аудитории собственную нейросеть Kandinsky для генерации изображений по текстовому описанию на русском языке. Ее разработала объединенная команда исследователей и инженеров из Sber AI и SberDevices при поддержке ученых из Института AIRI.

Kandinsky стал продолжением нейросети ruDALL-E, представленной 2 ноября 2021 года. Тогда это была одна из первых в мире моделей генерации изображений по тексту. Сбер дообучил эту модель на 200 миллионов качественных изображений, снабженных текстовыми русскоязычными описаниями. Улучшенную нейросеть назвали в честь известного русского художника-абстракциониста и теоретика изобразительного искусства Василия Кандинского.

На текущий момент линейка Kandinsky представлена тремя семействами моделей генерации изображений по тексту и отражает прогресс по созданию и обучению такого рода моделей в мире: это авторегрессионные трансформерные модели ruDALL-E и Kandinsky 1.0, диффузионные модели с image prior -блоком Kandinsky 2.0, 2.1 и 2.2 и диффузионные модели Kandinsky 3.0 и 3.1. Также нами было разработано семейство моделей Kandinsky Video (1.0 и 1.1) для генерации полноценных видео по тексту.

При создании моделей Kandinsky были реализованы и исследованы новые подходы, улучшающие качество генерируемых изображений и видео, в том числе с учетом культурно-исторического контекста. Так, модель отлично понимает отечественный культурный код — например, может создавать изображения в стиле гжели или хохломы. Помимо генерации изображений по тексту модели Kandinsky обладает возможностями редактирования изображений (дорисовывание, исправление) и инструктивной генерации изображений (смешивание, стилизация, замена объектов).

Модель Kandinsky 2.1 стала одним из самых быстрорастущих сервисов в мире — так, всего за 4 дня после ее релиза 4 апреля 2023 года аудитория нейросети превысила 1 миллион уникальных пользователей. Кроме того, в прошлом году модель Kandinsky 2.2 заняла первое место по темпу роста и стала второй после Stable Diffusion по популярности среди разработчиков по версии AI-ресурса Hugging Face, где собраны лучшие open source решения. Также Kandinsky стала одной из самых упоминаемых в социальных медиа российских нейросетей в 2023−2024 годах согласно исследованию Brand Analytics.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка:

"Нашей нейросети Kandinsky уже два года. За это время команда проекта проделала колоссальную работу. Теперь это полноценный многофункциональный сервис, который дает человеку возможность раскрыть свой творческий потенциал: стать художником или режиссером и реализовать задуманное. За два года нам удалось сократить время одной генерации почти в 10 раз, значительно повысить качество работы модели и даже научить нейросеть создавать анимации и полноценные видео — все это уже сейчас помогает людям творческих профессий быть еще креативнее и продуктивнее. Наша задача сделать так, чтобы Kandinsky становился еще функциональнее, проще и эффективнее. Это позволит выйти на новый уровень креативности и дать людям и компаниям новые и еще более интересные идеи для творчества" .

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк: