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Следователи Коми взяли на контроль ситуацию с падением пенсионерки в автобусе

Следователи Коми взяли на контроль ситуацию с падением пенсионерки в автобусеФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В региональном управлении Следственного комитета взяли на контроль ситуацию с падением женщине в салоне авто Сыктывкара. Напомним, в субботу, 8 июня, во время резкого движения автобуса упала 66-летняя пассажирка. Женщина получила серьезную травму. Следственные органы Следственного комитета России по Коми проводят доследственную проверку данного инцидента, пояснили в пресс-службе ведомства.

Следователи нацелены на выяснение причин и обстоятельств произошедшего, а также намерены дать этим фактам уголовно-правовую оценку. Результаты проверки будут использованы для принятия соответствующего процессуального решения.

Напомним, ранее в столице Коми кондуктор удерживал маленькую девочку, что не могла отплатить проезд. Дело в том, что у ребенка возникли проблемы и банковской картой в результате подросток оставалась в салоне, пока за ней не приехал отец.

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