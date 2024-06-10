Следователи Коми взяли на контроль ситуацию с падением пенсионерки в автобусе

В региональном управлении Следственного комитета взяли на контроль ситуацию с падением женщине в салоне авто Сыктывкара. Напомним, в субботу, 8 июня, во время резкого движения автобуса упала 66-летняя пассажирка. Женщина получила серьезную травму. Следственные органы Следственного комитета России по Коми проводят доследственную проверку данного инцидента, пояснили в пресс-службе ведомства.

Следователи нацелены на выяснение причин и обстоятельств произошедшего, а также намерены дать этим фактам уголовно-правовую оценку. Результаты проверки будут использованы для принятия соответствующего процессуального решения.