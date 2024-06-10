Следователи Коми взяли на контроль ситуацию с падением пенсионерки в автобусе
- 07:30 10 июня
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- Татьяна Зубова
В региональном управлении Следственного комитета взяли на контроль ситуацию с падением женщине в салоне авто Сыктывкара. Напомним, в субботу, 8 июня, во время резкого движения автобуса упала 66-летняя пассажирка. Женщина получила серьезную травму. Следственные органы Следственного комитета России по Коми проводят доследственную проверку данного инцидента, пояснили в пресс-службе ведомства.
Следователи нацелены на выяснение причин и обстоятельств произошедшего, а также намерены дать этим фактам уголовно-правовую оценку. Результаты проверки будут использованы для принятия соответствующего процессуального решения.
Напомним, ранее в столице Коми кондуктор удерживал маленькую девочку, что не могла отплатить проезд. Дело в том, что у ребенка возникли проблемы и банковской картой в результате подросток оставалась в салоне, пока за ней не приехал отец.