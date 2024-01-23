Появилось видео из автобуса в Сыктывкаре, в котором силой удерживали девочку

В сети появилось видео из автобуса, в котором удерживали подростка. Авторы записи утверждают, что это та самая 12-летняя девочка, которая не смогла оплатить проезд из-за закончившихся средств на карте и проблем с интернет-сервисом.

На кадрах видно, как все пассажиры заходят или свободно покидают салон кроме девочки, что не встает со своего места, а рядом стоит кондуктор и что-то ей говорит.