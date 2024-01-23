Появилось видео из автобуса в Сыктывкаре, в котором силой удерживали девочку
- 08:30 23 января
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- Татьяна Зубова
В сети появилось видео из автобуса, в котором удерживали подростка. Авторы записи утверждают, что это та самая 12-летняя девочка, которая не смогла оплатить проезд из-за закончившихся средств на карте и проблем с интернет-сервисом.
На кадрах видно, как все пассажиры заходят или свободно покидают салон кроме девочки, что не встает со своего места, а рядом стоит кондуктор и что-то ей говорит.
По информации в сети, девочка оставалась в автобусе, пока за ней не приехал отец. Видео смотрите в нашем телеграм-канале.
Напомним, инцидентом заинтересовались на федеральном уровне. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту удерживания подростка в автобусе.
В настоящий момент в региональном управлении Следственного комитета по Коми назначена процессуальная проверка. Кроме того, дело взяли на контроль в столичной мэрии. Администрация ищет очевидцев, дабы выяснить обстоятельства происшествия.
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