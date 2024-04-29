На одной из рек в Коми уровень воды превысил неблагоприятную отметку

Вода при этом продолжает расти

Согласно информации от Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, из-за образования ледяного затора выше и ниже поста на реке Вашка, на гидрологическом посту Важгорт на четыре часа вечера 29 апреля этого года уровень воды достиг и превысил неблагоприятную отметку в 460 сантиметров и продолжает расти.



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