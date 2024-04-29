На одной из рек в Коми уровень воды превысил неблагоприятную отметку
- 19:15 29 апреля
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- Иван Огурцов
Вода при этом продолжает расти
Согласно информации от Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, из-за образования ледяного затора выше и ниже поста на реке Вашка, на гидрологическом посту Важгорт на четыре часа вечера 29 апреля этого года уровень воды достиг и превысил неблагоприятную отметку в 460 сантиметров и продолжает расти.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- Следить за информацией в средствах массовой информации о развитии паводковой ситуации.
- Отключить газ, электричество и воду, погасить огонь в горящих печах.
- Перенести ценные вещи и мебель на верхние этажи или на чердак.
- Закрыть окна и двери, а в некоторых случаях забить их досками.
- Выпустить животных из помещений и отвязать собак.
- Переместить дрова и все предметы, которые могут плавать при подъеме воды, в закрытое помещение (сарай).
- Вынести все, что может быть испорчено водой, из подвалов.
- Подготовиться к эвакуации.
- Вывести сельскохозяйственную технику и автомобильный транспорт с прирусловых участков поймы.
При быстром подъеме уровня воды:
- Если у вас есть лодки, бочки (пустые), бревна, камеры и т.п., используйте их для создания примитивных средств передвижения по воде.
- До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, чердаках, крышах или других возвышенностях.
- Дайте сигналы спасателям с помощью флагов или света фонаря.