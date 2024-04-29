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На одной из рек в Коми уровень воды превысил неблагоприятную отметку

На одной из рек в Коми уровень воды превысил неблагоприятную отметку

Вода при этом продолжает расти

Согласно информации от Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, из-за образования ледяного затора выше и ниже поста на реке Вашка, на гидрологическом посту Важгорт на четыре часа вечера 29 апреля этого года уровень воды достиг и превысил неблагоприятную отметку в 460 сантиметров и продолжает расти.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

  • Следить за информацией в средствах массовой информации о развитии паводковой ситуации.
  • Отключить газ, электричество и воду, погасить огонь в горящих печах.
  • Перенести ценные вещи и мебель на верхние этажи или на чердак.
  • Закрыть окна и двери, а в некоторых случаях забить их досками.
  • Выпустить животных из помещений и отвязать собак.
  • Переместить дрова и все предметы, которые могут плавать при подъеме воды, в закрытое помещение (сарай).
  • Вынести все, что может быть испорчено водой, из подвалов.
  • Подготовиться к эвакуации.
  • Вывести сельскохозяйственную технику и автомобильный транспорт с прирусловых участков поймы.


При быстром подъеме уровня воды:

  • Если у вас есть лодки, бочки (пустые), бревна, камеры и т.п., используйте их для создания примитивных средств передвижения по воде.
  • До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, чердаках, крышах или других возвышенностях.
  • Дайте сигналы спасателям с помощью флагов или света фонаря.

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