Росгвардия выявила в Коми несоблюдение правил оборота оружия

В последнюю неделю в Коми сотрудники лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии зафиксировали четыре правонарушения в области оборота оружия. Были выявлены нарушения и изъято восемь единиц охотничьего оружия.

Также было составлено пять административных протоколов за некачественные охранные услуги, оказанные частными охранниками.