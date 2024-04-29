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Росгвардия выявила в Коми несоблюдение правил оборота оружия

Росгвардия выявила в Коми несоблюдение правил оборота оружияФото из архива редакции

В последнюю неделю в Коми сотрудники лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии зафиксировали четыре правонарушения в области оборота оружия. Были выявлены нарушения и изъято восемь единиц охотничьего оружия.

Также было составлено пять административных протоколов за некачественные охранные услуги, оказанные частными охранниками.

С приближением весеннего сезона охоты Центр лицензионно-разрешительной работы напоминает о важности соблюдения правил безопасного обращения с оружием. Особое внимание уделяется запрету стрельбы по неопределенной цели, а также правилам зарядки и разрядки оружия. Важно помнить, что охота в пределах 200 метров от жилых зон запрещена, а утеря оружия или его ношение в состоянии опьянения подлежит административной ответственности.

Напоминаем о запрете ношения оружия на массовых мероприятиях и о правилах его хранения, согласно Федеральному закону «Об оружии». Нарушение данных требований может повлечь за собой административную и даже уголовную ответственность. Владельцам оружия рекомендуется строго следить за сохранностью своего вооружения и исключать доступ к нему посторонних лиц.

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