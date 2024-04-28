На 9-м километре автодороги Сыктывкар – Эжва заменят асфальт
- 17:15 28 апреля
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- Влад Смекалов
Фото: https://vk.com/club201798974
На участке трассы Сыктывкар - Эжвинский район планируется провести замену изношенного дорожного полотна до конца августа 2024 года
На портале госзакупок опубликована заявка на проведение работ по приведению автомобильной дороги Сыктывкар - Эжва на участке от 8,9 до 10 км. Оценочная стоимость работ составляет 21,88 млн рублей.
Организации, желающие принять участие в электронном аукционе, могут представить свои документы до 6 мая. Комиссия, проводящая конкурс, определит победителя 8 мая.В технической документации отмечается, что подрядчик обязан выполнить ремонт изношенного дорожного полотна, на указанном участке трассы, до 30 августа 2024 года, сообщает «Комиинформ».