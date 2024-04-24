В 90-е припев этой абсурдной песни знали почти все: сейчас даже название не вспомнят

В 1990-х годах в России множество песен приобрели культовый статус, став неотъемлемой частью музыкальной культуры того времени. Порой композиции вызывали лишь смех, однако серьезной популярностью.

Одной из таких композиций, которая заставляла всех веселиться и танцевать под её зажигательные ритмы, была песня Аркадия Укупника "Сим-Сим, откройся!" ( 18+) из альбома 1994 года. С течением времени, хоть песня и ушла из широкого обращения, она всё еще остается ярким воспоминанием о тех временах для многих слушателей.