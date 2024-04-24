Дьявольская жара настигнет когда не ждали: резонансный прогноз Вильфанда на лето и осень 2024 года

Согласно прогнозам синоптиков, начало лета в Самарской области обещает быть жарким: эксперты утверждают, что температура повысится до +35 градусов.

Прогнозируется, что этим летом на всей территории России будет наблюдаться сильная жара. Главный метеоролог страны Роман Вильфанд заявляет, что жара сохранится до начала осени. Эту информацию сообщает издание "Российская газета".