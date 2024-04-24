Житель Коми, находясь в СИЗО, выколол глаз своему сокамернику

В Коми перед судом предстанет 42-летний житель Усть-Вымского района, что лишил глаза своего сокамерника. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В материалах дела уточняется, что страшная история произошла в СИЗО в марте минувшего 2023 года. В одной камере отбывали наказание жители Усть-Вымского и Усть-Цилемского районов. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт. Тогда олин из них взял попавшийся в руки предмет и ударил им в глаз своего оппонента. Ранение оказалось такой силы, что пострадавший лишился зрения.