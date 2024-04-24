В Коми подросток после похода в магазин стал фигурантом уголовного дела

В Ухте уголовное дело завели в отношении подростка. Парня обвиняют в хищении и покушении на хищение денег со счета в банке. Детали преступления рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По информации ведомства, в апреле этого года подросток обнаружил на тротуаре чужую банковскую карту. Позднее выяснилось, что её потерял местный житель. С помощью счастливой находки юноша оплатил покупки в магазинах города на сумму около 5, 5 тысяч рублей. Далее злоумышленник использовал мобильное приложение для денежных переводов и несколько раз пытался перевести более 20 тысяч рублей на свой счет, а после попытался расплатиться картой на заправке. Однако к тому моменту владелец карты уже успел перевести деньги на безопасный счёт, потому парню не удалось осуществить свои планы полностью.