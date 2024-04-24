Ухтинка, что сбила, а после протащила под капотом авто своего знакомого, получила реальный срок

Ухтинка, что сбила, а после протащила под капотом своего знакомого, получила реальный срок. Приговор уже вступил в законную силу. Эту информацию подтвердили в пресс-службе судов Коми.

По информации ведомства, Верховный Суд Республики Коми оставил без изменения приговор, согласно которому женщину приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Более того, подсудимой запретили в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Ранее женщина подала апелляционную жалобу, уверяя, что не имела умысла причинить тяжкий вред здоровью своему приятелю.