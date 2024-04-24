Ухтинка, что сбила, а после протащила под капотом авто своего знакомого, получила реальный срок
- 06:30 24 апреля
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- Татьяна Зубова
Ухтинка, что сбила, а после протащила под капотом своего знакомого, получила реальный срок. Приговор уже вступил в законную силу. Эту информацию подтвердили в пресс-службе судов Коми.
По информации ведомства, Верховный Суд Республики Коми оставил без изменения приговор, согласно которому женщину приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Более того, подсудимой запретили в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Ранее женщина подала апелляционную жалобу, уверяя, что не имела умысла причинить тяжкий вред здоровью своему приятелю.
Напомним, страшная авария произошла ещё летом минувшего 2023 года. Нетрезвая горожанка села в машину, намереваясь отправиться по делам. Её приятель, осознавая состояние женщины, всячески пытался её отговорить. Но результатов это не принесло. Тогда он встал перед автомобилем, перегородив собой проезд. Однако упрямая ухтинка не думала сдаваться, нажала на газ и задавила приятеля. Более того, она протащила его под капотом ещё около 80 метров.
Мужчина получил множество переломов. Позднее экспертиза оценила травмы как причинение тяжкого вреда здоровью.
Помимо лишения свободы, подсудимую обязали выплатить пострадавшему полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.