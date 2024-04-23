Вот что ждет абсолютно всех неработающих пожилых россиян уже с 1 мая

В России с 1 мая планируется внести изменения в систему пенсионных выплат. Лица, достигшие 80-летнего возраста, будут получать доплату в размере 7,5 тысячи рублей ежемесячно к своей пенсии. Таким образом, пенсионеры, достигшие данного возраста, получат дополнительную финансовую поддержку, пишут "Известия".

Также будет восстановлена индексация пенсий для пенсионеров, уволившихся в начале текущего года, а также для тех, кто предоставит дополнительные документы о новом стаже работы в течение апреля. Для получения этих изменений не требуется отдельного заявления.