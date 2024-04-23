Вот что ждет абсолютно всех неработающих пожилых россиян уже с 1 мая
- 19:30 23 апреля
- 0+
- Служба новостей
В России с 1 мая планируется внести изменения в систему пенсионных выплат. Лица, достигшие 80-летнего возраста, будут получать доплату в размере 7,5 тысячи рублей ежемесячно к своей пенсии. Таким образом, пенсионеры, достигшие данного возраста, получат дополнительную финансовую поддержку, пишут "Известия".
Также будет восстановлена индексация пенсий для пенсионеров, уволившихся в начале текущего года, а также для тех, кто предоставит дополнительные документы о новом стаже работы в течение апреля. Для получения этих изменений не требуется отдельного заявления.
Большинство изменений в пенсионной системе будет отражено в базе данных Социального фонда, и актуальная сумма выплат будет автоматически рассчитана на основе этих данных. Однако некоторые обстоятельства могут потребовать дополнительного подтверждения.
Например, пенсионерам старше 80 лет и инвалидам первой группы может быть назначена компенсационная выплата в размере 1,2 тысячи рублей, если найдется работоспособный человек, готовый заботиться о них. Это означает, что пенсионеры старше 80 лет или инвалиды первой группы могут получить дополнительные 1,2 тысячи рублей, если найдется человек, готовый оказывать им помощь. Если у пенсионера есть близкие родственники, которые являются иждивенцами, то размер доплаты составит треть от фиксированной выплаты.
Кроме того, был принят закон об увеличении предельного размера гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей. Это сделано для обеспечения сохранности пенсионных накоплений граждан. Предельный размер гарантийного возмещения удвоен и составляет 2,8 миллиона рублей, что обеспечивает дополнительную защиту и страховое покрытие для сбережений граждан.