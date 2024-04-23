В Ухте обнаружили тело мертвого мужчины с ножевым ранением в шею

В Ухте завели уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве знакомого, сообщают в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, в квартире одного из домов по улице Советской мужчина выпивал в компании своего знакомого. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, в какой-то момент приятели поссорились на фоне бытовых разногласий. Тогда один из конфликтующих схватил в руки нож и множество раз вонзил его в своего оппонента. Удары пришлись, в том числе в область шеи. Как позднее подтвердила экспертиза, смерть потерпевшего наступила от массивной кровопотери. Мужчина скончался прямо на месте преступления.