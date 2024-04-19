В центре Сыктывкара снесут еще один аварийный дом

В столице Коми снесут ещё одну аварийную "деревяшку". Речи идёт о жилом доме на улице Оплеснина, 14. Задание построили в 1961 году.

Решение о сносе аварийных "двухэтажек" основывается на муниципальной адресной программе "Развитие застроенных территорий городского округа Сыктывкар на 2013-2027 годы". Соответствующее постановление подписал мэр города Владимир Голдин. В документе указано, что снос многоквартирного дома на улице Оплеснина требует согласования с Фондом развития жилищного строительства Республики Коми. Администрация столицы поручила управлению жилищно-коммунального хозяйства организовать мероприятия по прекращению подачи ресурсов, в том числе отключению дома от инженерных сетей. Согласно требованиям, Фонд развития жилищного строительства Республики Коми обязан до 30 апреля 2024 года разработать и представить в администрацию города проект по организации сноса данного дома.