В села и деревни Сыктывдинского района Республики Коми идет газ

В рамках программы развития газоснабжения и газификации республики Коми на период с 2021 по 2025 годы продолжается строительство межпоселкового газопровода протяженностью 33,9 км. Этот газопровод предназначен для газификации шести населенных пунктов Сыктывдинского района.

Начало работ было запланировано на конец 2023 года, и уже сейчас проложено более 4 км газовых сетей, как сообщила пресс-служба АО "Газпром газораспределение Сыктывкар".