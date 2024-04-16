В села и деревни Сыктывдинского района Республики Коми идет газ
- 12:00 16 апреля
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- Елизавета Петрова
В рамках программы развития газоснабжения и газификации республики Коми на период с 2021 по 2025 годы продолжается строительство межпоселкового газопровода протяженностью 33,9 км. Этот газопровод предназначен для газификации шести населенных пунктов Сыктывдинского района.
Начало работ было запланировано на конец 2023 года, и уже сейчас проложено более 4 км газовых сетей, как сообщила пресс-служба АО "Газпром газораспределение Сыктывкар".
Реализация данного проекта гарантирует техническую возможность подключения к газу более 1000 домовладений в следующих населенных пунктах: села Пажга и Шошка, поселки Гарьинский и Нювчим, а также деревни Гарья и Граддор, а также село Лэзым Сыктывдинского района.
Стоит отметить, что строительство газопровода тесно созвучно с созданием внутрипоселковых газовых сетей на территории населенных пунктов. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" Павел Курлыгин подчеркнул, что в ближайшее время начнется строительство распределительных газопроводов общей протяженностью 116 км.